Джон Джонс намерен завершить карьеру после боя с Миочичем

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) заявил, что бой с экс-чемпионом в тяжелом весе Стипе Миочичем (20-4) может стать последним в его карьере.

«Скорее всего, бой с Миочичем будет последним в моей карьере», — приводит слова Джонса MMA Orbit.

Поединок 37-летнего Джонса и 42-летнего Миочича пройдет 17 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Джонс за время профессиональной карьеры провел 29 боев и одержал 27 побед, из которых 10 нокаутом.