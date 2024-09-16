Бадаев — о боях с «Сфере»: «Будто не UFC, а другой промоушен»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил атмосферу на турнире UFC 306, которые прошел в «Сфере» в Лас-Вегас.

«Картинка турнира была крутой. Событие в «Сфере», графика, шоу и другие моменты, приуроченные ко Дню независимости Мексики, были преподнесены максимально красиво. Весьма впечатляет. Будто не UFC, а другой промоушен. Более яркий свет, по-другому подсвечивались трибуны. Соответственно, и восприятие было другим.

Чувствовалась атмосфера. UFC классно придумали, что в общей массе одинаковых турниров они преподнесли что-то новое, понимая, что боями уже не удивить. Будет нормальным продолжить такую практику, но периодически, не часто", — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Мераб Двалишвили (18-4) победил Шона О'Мэлли (18-2) единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.