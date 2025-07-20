Холлоуэй победил Порье на UFC 318

Американский боец Макс Холлоуэй оказался сильнее соотечественника Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 318.

33-летний Холлоуэй одержал победу единогласным решением судей (49-46, 48-47, 49-46). Он защитил титул BMF. Теперь на счету Макса 27 побед и 8 поражений на профессиональном уровне.

36-летний Порье провел свой последний бой в карьере. Он потерпел десятое поражение при 30 победах в смешанных единоборствах.

Холлоуэй и Порье встретились в третий раз. Ранее Дастин дважды побеждал — в 2012 и 2019 годах.