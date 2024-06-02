Опубликованы судейские записки боя Махачев — Порье
Российский боец Ислам Махачев в главном поединке UFC 302 победил американца Дастина Порье.
Появились судейские записки поединка:
Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.
В четвертом раунде чемпион получил сильное рассечение.
На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Новости