Порье после поражения Махачеву заявил, что это возможно его последний бой в UFC

Амеркианец Дастин Порье прокомментировал поражение от россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 302.

«Он чемпион. Мне показалось я попадал, но он не переставал наступать. А когда он меня перевел [в пятом раунде], я уже понял, что это конец. Мое будущее? Я понимаю, что еще могу драться. Но нужно подумать. Возможно это все для меня. У меня дочь», — сказал Порье.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.

На счету 32-летнего Махачева 26 побед и одно поражение, у 35-летнего Порье 30 побед и 9 поражений. «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.