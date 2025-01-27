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Сегодня, 12:27

Махачев — о возможном бое с Гейджи: «Мне нравится эта идея, я с Джастином еще не дрался»

Даниил Аршавский
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поделился мыслями о потенциальном поединке с американским бойцом Джастином Гейджи.

— Недавно в интервью Хавьер Мендес сказал, что ему был бы интересен твой бой с Джастином Гейджи, который скоро подерется с Дэном Хукером. Как ты смотришь на эту идею?

— Мне нравится эта идея, потому что я с Джастином еще не дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику — это не особо такая большая мотивация, скажем. Если Гейджи себя проявит хорошо в следующем бою, я думаю, мы можем встретиться.

— Ваш предполагаемый бой с Гейджи ориентировочно в июне состоится?

— Да, скорее всего, будет International Fight Week (Международная бойцовская неделя. — Прим. «СЭ») в июле. Если UFC предложат, я думаю, я буду готов на июль.

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33-летний Махачев одержал 27 побед при 1 поражении в UFC. На счету 36-летнего Гейджи 25 побед при 5 поражениях.

Джастин Гейджи
Ислам Махачев
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