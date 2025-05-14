В Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night

UFC проведет турнир в столице Азербайджана Баку в субботу, 21 июня. Событие примет арена «Критальный зал».

Пока в карде UFC Fight Night в Баку запланированы девять поединков. Турнир возглавит бой полутяжеловесов Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего.

Кард турнира UFC Fight Night в Баку

Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес

Назим Садыхов — Николас Мотта

Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи

Ирина Алексеева — Калудия Сигула

Мелисса Муллинс — Дарья Железнякова

Хамди Абделвахаб — Мухаммед Усман

Исмаил Наурдиев — Юн Енг Парк

Кертис Блэйдс — Ризван Куниев

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