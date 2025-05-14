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14 мая 2025, 06:00

UFC в Баку: кард турнира — какие бои назначены на данный момент

В Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night
Александр Иткин
редактор интернет отдела

UFC проведет турнир в столице Азербайджана Баку в субботу, 21 июня. Событие примет арена «Критальный зал».

Пока в карде UFC Fight Night в Баку запланированы девять поединков. Турнир возглавит бой полутяжеловесов Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего.

Кард турнира UFC Fight Night в Баку

  • Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший
  • Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
  • Назим Садыхов — Николас Мотта
  • Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
  • Ирина Алексеева — Калудия Сигула
  • Мелисса Муллинс — Дарья Железнякова
  • Хамди Абделвахаб — Мухаммед Усман
  • Исмаил Наурдиев — Юн Енг Парк
  • Кертис Блэйдс — Ризван Куниев
Тагир Уланбеков, Назим Садыхов, Ирина Алексеева и&nbsp;Дарья Железнякова.UFC Fight Night в Баку: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Последние новости о турнире в Баку, статистика бойцов и расписание поединков, анонсы и прогнозы доступны в разделе UFC на нашем сайте.

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