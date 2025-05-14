UFC в Баку: кард турнира — какие бои назначены на данный момент
В Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night
UFC проведет турнир в столице Азербайджана Баку в субботу, 21 июня. Событие примет арена «Критальный зал».
Пока в карде UFC Fight Night в Баку запланированы девять поединков. Турнир возглавит бой полутяжеловесов Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего.
Кард турнира UFC Fight Night в Баку
- Джамал Хилл — Халил Раунтри-младший
- Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
- Назим Садыхов — Николас Мотта
- Тагир Уланбеков — Киоджи Хоригучи
- Ирина Алексеева — Калудия Сигула
- Мелисса Муллинс — Дарья Железнякова
- Хамди Абделвахаб — Мухаммед Усман
- Исмаил Наурдиев — Юн Енг Парк
- Кертис Блэйдс — Ризван Куниев
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