Махачев: «Никто из топ-5 легкого веса не получит пояс, пока я здесь!»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) ответил претендентам, которые вызывают его на бой, указав, что никто из них не станет чемпионом, пока он выступает в легком весе.

«Арман [Царукян], Дастин [Порье], Джастин [Гейджи], Чарльз [Оливейра]— все они хороши, они входят в топ-5 в мире, но никто из них не получит пояс, пока я здесь. Вот и все!» — написал Махачев в соцсети X.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.