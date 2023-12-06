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Царукян объяснил, почему выступает под армянским флагом, а не под российским

Ана Горшкова
Корреспондент
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Арман Царукян.
Фото Соцсети

Российский легковес армянского происхождения Арман Царукян (21-3) рассказал, почему выступает в UFC под флагом Армении.

«Я люблю Россию. Мне нравится там жить, всю свою жизнь я проживаю там. Что касается флага, я думаю, что флаг Армении представляет меня лучше всего, потому что я армянин на сто процентов. Я говорю всем — я российский боец, но представляю Армению. Меня мотивирует, когда я вижу армян на трибунах, флаги Армении и России. В подобные моменты я знаю, что в этот вечер меня никому не победить. Я одержу победу или умру», — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Царукян в последнем бою одолел Бенила Дариуша (22-6) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря на UFC on ESPN 52 в Остине. Ранее он заявил, что хочет провести следующий поединок либо с Чарльзом Оливейрой (34-9), либо с Джастином Гейджи (25-4).

Царукян после победы над Дариушем поднялся с 8-й на 4-ю строчку рейтинга UFC в легком весе. Впереди 27-летнего россиянина только Дастин Порье, Гейджи, Оливейра и Ислам Махачев.

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Арман Царукян
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