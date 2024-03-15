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15 марта, 23:08

Махачев — о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Бесполезный бой за бесполезный пояс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев критически отозвался о поединке между экс-чемпионом в полулегком весе Максом Холлоуэем (24-7) и обладателем титула BMF Джастином Гейджи (25-4).

«Я не хочу расстраивать людей, но это бесполезный бой за бесполезный пояс. Никто ничего не выигрывает от этого боя. Есть три парня: Арман Царукян, Чарльз Оливейра и Гейджи, но Царукяна и Оливейру я уже победил. Есть Гейджи — он заслуживает боя за титул сейчас. Для него сейчас хорошее время, — сказал Махачев в интервью MMA Junkie.

Гейджи подерется с Холлоуэем за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джастин Гейджи
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