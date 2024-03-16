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16 марта, 06:41

Рабаданов: «Привезли из Америки видеокассеты UFC, но, к сожалению, на английском языке, и я решил свой голос туда наложить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Популярный махачкалинский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов рассказал о своем приходе в профессию и первом комментаторском опыте.

«До этого я был знаменит по UFC. Помните был такой боец Танк Эбботт? Это были 1995-96 годы. Появились бои без правил. Я поехал на рынок — на «Горбушку». В ДК Горбунова возили видео и аудиокассеты со всего мира. Тогда можно было свободно все копировать, а авторских прав особо никто не защищал. Я привез бои без правил. Фрэнк Шемрок и Танк Эбботт устраивали мощные бои. Сейчас молодежи сложно понять это время, а тогда и фильм «Кровавый спорт» был в моде.

Советский Союз развалился, телевидение не знало, что показывать, так как социализм отошел, капитализм еще не утвердился. Мы, видеопрокатчики, искали, что можно было бы продавать. Ребята привезли из Америки видеокассеты UFC, но, к сожалению, на английском языке, ничего не было понятно, и я решил свой голос туда наложить. По сути, это были уличные драки, в которых люди бились до конца. Я решил их комментировать, и это был неожиданный для меня успех, затмивший фильмы со Сталлоне», — цитирует MMA.Metaratings.ru Рабаданова.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kommentator-rabadanov-nachinal-s-kommentariev-tanka-ebbotta-343942/
ММА
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