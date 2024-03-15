UFC Fight Night 239 пройдет в ночь на 17 марта в Лас-Вегасе

Турнир UFC Fight Night 239 пройдет в ночь с 16 на 17 марта на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Предварительный кард стартует 23:00 по московскому времени, бои основного карда начнутся после 02:00.

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 239 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера встретятся тяжеловесы Тай Туиваса и Марчин Тыбура.

Главный кард UFC Fight Night 239: