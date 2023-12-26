Следующий поединок Махачев проведет против Оливейры или Гейджи

Ризван Магомедов, менеджер Ислама Махачева, рассказал, кто может стать следующим соперником российского бойца.

«Либо Гейджи, либо Оливейра. Мне, как менеджеру и фанату, интереснее был бы Гейджи. Для публики это интереснее, новый этап, новый вызов. С Оливейрой все прошло в одностороннем порядке, многие сомневаются, что он сможет что-то противопоставить. Бой с Гейджи будет чем-то новым», — приводит ТАСС слова Магомедова.

21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби Махачев в реванше с Александром Волкановски победил соперника нокаутом в первом раунде. Всего на счету 32-летнего россиянина 25 побед и 1 поражение в ММА. Он является чемпионом UFC в легком весе.