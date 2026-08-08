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8 августа, 10:00

Махачев хочет, чтобы в Дагестане провели турнир UFC

Алина Савинова

Российский боец Ислам Махачев надеется на проведение турнира UFC в Дагестане. В качестве площадки чемпион промоушена в полусреднем весе предложил махачкалинский стадион «Динамо».

«Мы должны провести турнир UFC в Дагестане. Если UFC действительно проведет здесь турнир, нам для этого нужен стадион «Динамо». Его вместимость — более 20 тысяч зрителей, а турниры UFC собирают около 30 тысяч. Думаю, это было бы идеально», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA.

В ночь с 15 на 16 августа Махачев проведет титульный бой против ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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Ислам Махачев
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