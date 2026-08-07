Экс-чемпион UFC Биспинг: «Отдаю предпочтение Махачеву в бою с Гэрри»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает россиянина Ислама Махачева фаворитом в бою с ирландцем Иэном Гэрри.

Бойцы оспорят титул чемпиона UFC в полусреднем весе, который принадлежит Махачеву. Поединок возглавит турнир UFC 330 и пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии.

«Есть очень большая вероятность, что Иэн Гэрри добьется успеха и станет чемпионом UFC в полусреднем весе на следующей неделе. Но я, очевидно, отдаю предпочтение Исламу Махачеву. Было бы глупо сидеть здесь и говорить, что Ислам, вероятно, не выиграет этот бой. Это было бы абсурдно. Он величайший легковес в истории.

Если Махачев сможет его поймать в стойке, он, вероятно, очень легко его переведет. И тогда главный вопрос будет: сможет ли Иэн Гэрри подняться? Потому что если Иэн не сможет встать на ноги, то бой, вероятно, будет окончен», — приводит слова Биспинга портал ActuMMA.