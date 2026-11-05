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Махачев допустил переход в средний вес UFC

Махачев допустил переход в средний вес UFC

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев не исключил перехода в среднюю весовую категорию.

«В средний вес? Это мне надо в Узбекистане на месяц остаться и плов кушать каждый день. Будет тяжело, не знаю. Были разговоры в команде. Надо будет сесть и подумать хорошенько, потому что мышечную массу именно набрать оказалось не так легко», — цитирует россиянина ТАСС.

Действующим чемпионом UFC в среднем весе является американец Шон Стрикленд.

35-летний Махачев одержал 29 побед при одном поражении в смешанных единоборствах.

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Ислам Махачев
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