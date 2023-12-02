Бывшего чемпиона UFC Хилла арестовали за нападение на брата

Экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джамала Хилла был арестован по обвинению в домашнем насилии, сообщает TMZ.

По данным источника, Хилла поместили в тюрьму округа Кент (Мичиган) утром 27 ноября, но в тот же день ое был освобожден. Информируется, что прокуратура предъявила спортсмену обвинение в домашнем насилии за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего.

Джамал Хилл должен предстать перед судом 22 января 2024 года.

32-летний боец в настоящее время выступающий под эгидой UFC и занимает первую строчку официального рейтинга лиги в полутяжелом весе.

В последнем поединке Хилл победил Гловера Тейшейру единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44) 21 января на UFC 283. Летом он отказался от титула, потому что получил травму.