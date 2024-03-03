Магомед Магомедов: «Не вижу того, кто может составить конкуренцию Умару Нурмагомедову»

Четвертый номер рейтинга Bellator в легчайшем весе Магомед Магомедов в интервью «СЭ» заявил, что 12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) может побить любого в легчайшем дивизионе.

— Умар сейчас хочет биться с Кори Сэндхэгеном. На твой взгляд, кто из бойцов легчайшего веса для него может быть наиболее опасен?

— В данный момент, честно сказать, я не вижу того, кто может ему составить конкуренцию. Умар после травмы только разгоняется, и я думаю, что с ним будет очень тяжело. Он молодой, только крепнет. Я не вижу того, кто может остановить его в данный момент.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.