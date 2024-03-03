Магомед Магомедов объяснил, почему Петру Яну будет тяжело драться с Умаром

Четвертый номер рейтинга Bellator в легчайшем весе Магомед Магомедов в интервью «СЭ» отметил, что за счет своей разнообразности 12-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) может победить экс-чемпиона дивизиона Петра Яна (16-5).

— Умар очень-очень неудобный соперник для Петра Яна. Очень-очень неудобный. Я и с Петром дрался, и с Умаром много спарринговал. Он очень-очень неудобный соперник для Пети.

— А почему?

— Потому что он очень разнообразный, партер на голову выше, физически. Да, у Пети хороший бокс, но Умар очень хорошо чувствует дистанцию. Приближается, когда ему нужно. Я думаю, он будет переводить. Когда захочет, будет переводить в партер и удерживать. Тяжелый бой для Пети, я считаю. Я не говорю, что кто-то выиграет, кто-то проиграет. Но тяжело будет Пете.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.