Газиев — о поражении от Розенстрайка: «Если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас»

Российский боец Шамиль Газиев, выступающий под флагом Бахрейна, прокомментировал поражение суринамцу Жаирзиньо Розенстрайку в главном поединке турнира UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).

«Для начала поздравлю Жаирзиньо Розенстрайка, он отлично поработал. Во втором раунде я травмировал глаз и нос, после чего не смог следовать плану на бой. Если кто-то думает, что я сломаюсь, то разочарую вас: в ближайшие дни вернусь в спортзал и обещаю фанатам, что стану лучше», — написал Газиев в своих соцсетях.

После четвертого раунда рефери остановил бой из-за проблем Газиева с глазом. Розенстрайк одержал победу техническим нокаутом.

У 35-летнего Розенстрайка 14 побед и 5 поражений в профессиональной карьере. 34-летний Газиев потерпел первое поражение в ММА при 12 победах.