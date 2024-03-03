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3 марта, 10:01

Магомед Магомедов: «С Умаром у Двалишвили борьба не прокатит»

Давид Хачатрян
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Четвертый номер рейтинга Bellator в легчайшем весе Магомед Магомедов в интервью «СЭ» выразил сомнения, что у первого номера рейтинга UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили (17-4) получится перевести Умара Нурмагомедова (17-0) на землю.

«Он [Двалишвили] темповик. Я не сказал бы, что он техничный, он просто темповик. Я не сказал бы, что он удерживает [на земле], он просто валит, встает, валит. У него такой безобразный... Ну не то что безобразный, он тяжелую работу делает, но я не думаю, что с Умаром так у него прокатит. Сможет ли он Умара вообще перевести?» — сказал Магомедов.

Нурмагомедов победил Бекзата Алмахана (14-2) единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
ММА
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