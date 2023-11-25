Магомед Магомедов: «Тренер Дудаковой — порядочный человек, которые не вербует людей в другую религию»

Известный тренер Магомед Магомедов поделился мнением о бойце UFC Виктории Дудаковой, которую блогер Миша Маваши обвинил в предательстве, посчитав, что она перешла из христианства в ислам.

«Ее тренером является Гасан-Али Гасаналиев. Очень порядочный и адекватный тренер, а также известный в прошлом спортсмен. Гасан-Али — это не тот человек, который вербует в другую религию. Он — адекватный, порядочный и образованный тренер высокого уровня. Про девушку. Как я и говорил, видите опять находят какую-то связь между религией и нацией. И раздувают эту цепочку. Могли же все это тихо в соцсетях решить? Написать: «Я такой-то Михаил Маваши. Так и так, хотел бы уточнить, приняли вы ислам или нет. Для себя хочу узнать». Можно же адекватно поинтересоваться. А зачем так создавать смуту, в которой люди будут грызть друг друга?» — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок Дудакова провела против американки Джин Ю Фрей в октябре этого года на турнире UFC 294. В этом противостоянии россиянка одержала победу единогласным решением судей. Всего на счету 24-летней Дудаковой 8 побед в 8 проведенных поединках в ММА.