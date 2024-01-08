Магомед Анкалаев: когда повторный бой с Джонни Уокером в UFC

Российский боец UFC полутяжелого веса Магомед Анкалаев проведет поединок с бразильцем Джонни Уокером 14 января на турнире UFC Fight Night 234. Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» и возглавит вечер смешанных единоборств. Начало после 03.00 по московскому времени.

Первый поединок между Анкалаевым и Уокером прошел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

На счету 31-летнего Анкалаева в ММА — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 31-летнего Уокера — 20 побед, 7 поражений и один поединок без результата.

Ознакомиться с биографией Анкалаева и его достижениями можно по ссылке на материал «СЭ».