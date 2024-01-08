Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:10

Магомед Анкалаев: когда повторный бой с Джонни Уокером в UFC

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боец ММА Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев.
Фото Global Look Press

Российский боец UFC полутяжелого веса Магомед Анкалаев проведет поединок с бразильцем Джонни Уокером 14 января на турнире UFC Fight Night 234. Их бой пройдет в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» и возглавит вечер смешанных единоборств. Начало после 03.00 по московскому времени.

Первый поединок между Анкалаевым и Уокером прошел 21 октября 2023 года на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом, нанесенного россиянином.

На счету 31-летнего Анкалаева в ММА — 17 побед, одно поражение, одна ничья и один бой был признан несостоявшимся. У 31-летнего Уокера — 20 побед, 7 поражений и один поединок без результата.

Ознакомиться с биографией Анкалаева и его достижениями можно по ссылке на материал «СЭ».

Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Как играли в футбол в Средневековье. Свой аналог существовал и на Руси
Пасечник сообщил о внештатном сходе авиационного боеприпаса в ЛНР
На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным Голубой шлем
Россиянам рассказали о преимуществах программы долгосрочных сбережений
В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости