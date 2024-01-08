Тренер Царукяна рассказал, в чем Арман превосходит бразильца Оливейру

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, высказался о шансах своего подопечного в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я считаю, что у Царукяна и Оливейры одинаковые шансы на победу. Все будет зависеть от того, кто из них лучше подготовится, кто правильнее спланирует стратегию. Это будет длинное противостояние. Я не могу сказать, что кто-то из них превосходит другого в какой-то дисциплине. Они приблизительно на одинаковом уровне во всем, кроме переводов. Переводы и контроль у Армана лучше. В стойке, возможно, Царукян немного лучше в передвижениях. Оливейра очень упертый парень, который лезет в зарубу. Очень тяжелый бой будет для обоих. Нельзя забывать, что Чарльз — бывший чемпион, он не мальчик для битья. Это серьезная проверка для Армана», — цитирует Торосяна MMA.Metaratings.ru.

Бой Оливейры с Царукяном состоится 13 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.