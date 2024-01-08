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Сегодня, 14:14

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0) дал понять, что он с нетерпением ждет объединения титулов в полутяжелом весе в бою между Артуром Бетербиевым (19-0) и Дмитрием Биволом (22-0).

«Это огненный бой! Я ставлю на Бивола в этом противостоянии», — написал Стивенсон в соцсети X.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом (29-1) 13 января в Квебеке, Канада.

Бивол победил Линдона Артура (23-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и завоевал титул IBO в полутяжелом весе. Бой состоялся 23 декабря 2023-го в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Дмитрий Бивол
Шакур Стивенсон
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