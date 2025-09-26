UFC Fight Night Улберг — Рейес: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC Fight Night 260 (также известный как UFC on ESPN+ 118) состоится в ночь на воскресенье, 28 сентября, в Перте (Австралия) в спортивном комплексе «Перт Арена».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Улберг — Рейес

Начало боев предварительного карда — в 2.00 мск. Бои главного карда стартуют в 5.00 мск.

В главном событии вечера австралиец Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес проведут бой в полутяжелом весе. Соглавное событие — поединок в полутяжелом дивизионе между австралийцем Джимми Крутом и хорватом Иваном Эрсланом.

Кард боев турнира UFC Fight Night Улберг — Рейес

Главный кард

Карлос Ульберг (13-1) — Доминик Рейес (15-4)

Джим Крут (13-4-2) — Иван Эрслан (14-5)

Джек Дженкинс (13-3) — Рамон Таверас (10-3)

Джейк Мэттьюс (22-7) — Нил Мэгни (30-13)

Джастин Тафа (7-5-0-1) — Луи Сазерлэнд (10-3)

Том Нолан (9-1) — Чарли Кэмпбелл (9-2)

Предварительный кард

Навахо Стирлинг (7-0) — Родолфо Беллато (12-2-1-1)

Кэмерон Роустон (12-3) — Андрэ Петроски (13-4)

Джонатан Микаллеф (8-1) — Обан Эллиот (12-3)

Джейми Малларки (17-8) — Роландо Бедоя (14-4)

Колби Тикнесс (7-1) — Джозиас Мусаса (8-1)

Мишель Монтагу (6-0) — Луана Каролина (11-4)

Брэндо Перичич (4-1) — Элайша Эллисон (5-1)

Лома Локбунми (10-3) — Алексия Таинара (12-1)

Где смотреть UFC Fight Night Улберг — Рейес

Турнир UFC Fight Night 260 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 2.00 мск.

Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 4.05 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».