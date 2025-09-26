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UFC Fight Night Улберг — Рейес: время начала, кард боев, где смотреть трансляцию турнира

Турнир UFC Fight Night с главным боем Улберг vs. Рейес пройдет 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Карлос Ульберг vs Доминик Рейес.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 260 (также известный как UFC on ESPN+ 118) состоится в ночь на воскресенье, 28 сентября, в Перте (Австралия) в спортивном комплексе «Перт Арена».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Улберг — Рейес

Начало боев предварительного карда — в 2.00 мск. Бои главного карда стартуют в 5.00 мск.

В главном событии вечера австралиец Карлос Ульберг и американец Доминик Рейес проведут бой в полутяжелом весе. Соглавное событие — поединок в полутяжелом дивизионе между австралийцем Джимми Крутом и хорватом Иваном Эрсланом.

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Кард боев турнира UFC Fight Night Улберг — Рейес

Главный кард

  • Карлос Ульберг (13-1) — Доминик Рейес (15-4)

  • Джим Крут (13-4-2) — Иван Эрслан (14-5)

  • Джек Дженкинс (13-3) — Рамон Таверас (10-3)

  • Джейк Мэттьюс (22-7) — Нил Мэгни (30-13)

  • Джастин Тафа (7-5-0-1) — Луи Сазерлэнд (10-3)

  • Том Нолан (9-1) — Чарли Кэмпбелл (9-2)

Предварительный кард

  • Навахо Стирлинг (7-0) — Родолфо Беллато (12-2-1-1)

  • Кэмерон Роустон (12-3) — Андрэ Петроски (13-4)

  • Джонатан Микаллеф (8-1) — Обан Эллиот (12-3)

  • Джейми Малларки (17-8) — Роландо Бедоя (14-4)

  • Колби Тикнесс (7-1) — Джозиас Мусаса (8-1)

  • Мишель Монтагу (6-0) — Луана Каролина (11-4)

  • Брэндо Перичич (4-1) — Элайша Эллисон (5-1)

  • Лома Локбунми (10-3) — Алексия Таинара (12-1)

Где смотреть UFC Fight Night Улберг — Рейес

Турнир UFC Fight Night 260 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 2.00 мск.

Трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира — с 4.05 мск.

Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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Доминик Рейес
Карлос Улберг
UFC
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