Маддалена — о тактике Махачева: «Ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга»

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена предположил, какую тактику будет использовать Ислам Махачев в их поединке.

«Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше... Анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше времени. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга», — сказал Маддалена на канале Submission Radiо.

Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету 28-летнего австралийца 18 побед и 2 поражения.