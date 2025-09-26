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Маддалена — о тактике Махачева: «Ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга»

Сергей Ярошенко

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена предположил, какую тактику будет использовать Ислам Махачев в их поединке.

«Я думаю, он, вероятно, попытается начать борьбу пораньше... Анализируя мой бой с Белалом, он, вероятно, видит, что ошибка Белала заключалась в том, что он не начал борьбу раньше времени. Так что, да, ожидайте, что в первом раунде будет несколько попыток грэпплинга», — сказал Маддалена на канале Submission Radiо.

Бой состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету 28-летнего австралийца 18 побед и 2 поражения.

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Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
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