Гамрот заменит Физиева в поединке против Оливейры на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Польский боец Матеуш Гамрот примет участие в поединке против экс-чемпиона Чарльза Оливейры на UFC в Рио-де-Жанейро, сообщает UFC Brasil.

Изначально Оливейра должен был встретиться с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, однако тот выбыл из-за травмы.

Поединок Оливейры и Гамрота пройдет 11 октября и станет главным событием вечера.

На счету 35-летнего Оливейры 35 побед и 11 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 34-летнего Гамрота 25 побед, 3 поражения и один бой признан несостоявшимся.