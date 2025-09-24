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Гамрот заменит Физиева в поединке против Оливейры на турнире UFC в Рио-де-Жанейро

Сергей Разин
корреспондент

Польский боец Матеуш Гамрот примет участие в поединке против экс-чемпиона Чарльза Оливейры на UFC в Рио-де-Жанейро, сообщает UFC Brasil.

Изначально Оливейра должен был встретиться с азербайджанцем Рафаэлем Физиевым, однако тот выбыл из-за травмы.

Поединок Оливейры и Гамрота пройдет 11 октября и станет главным событием вечера.

На счету 35-летнего Оливейры 35 побед и 11 поражений, один бой признан несостоявшимся. У 34-летнего Гамрота 25 побед, 3 поражения и один бой признан несостоявшимся.

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Матеуш Гамрот
Чарльз Оливейра
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