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Шара Буллет рассказал, почему отказался от боя с Пауло Костой

Алина Савинова

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) заявил, что отказался от поединка с бразильцем Пауло Костой, поскольку пока не готов к бою.

Ожидалось, что Магомедов проведет бой против Косты на UFC Qatar 22 ноября.

«Мне подходило предложение, но у меня сейчас свои планы. Коста — большой боец, известный, но я тоже не менее известный, могу по своему плану двигаться, как мне удобно, потому что старых ошибок не собираюсь повторять. Когда буду готов, тогда подерусь, а пока не готов, мой организм еще в процессе реабилитации после травмы», — цитирует Магомедова ТАСС.

Последний бой Магомедов провел 26 июля на турнире UFC в Абу-Даби. Тогда он победил канадца Марка-Андре Баррио единогласным решением судей. В этом поединке россиянин получил перелом носа и перенес операцию.

За карьеру в ММА 31-летний Шара Буллет одержал 16 побед и потерпел 1 поражение.

Источник: ТАСС
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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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