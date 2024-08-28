Крылов подерется с Мурзакановым 16 ноября на UFC 309

32-летний полутяжеловес Никита Крылов (30-9) проведет следующий поединок против 35-летнего Азамата Мурзаканова (14-0) 16 ноября на UFC 309 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Крылов идет на серии из трех побед. В прошлом бою он победил Райана Спэнна (21-10) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 11 марта 2023-го на UFC Fight Night 221 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Мурзаканов провел в UFC четыре боя, три из которых закончил досрочно.