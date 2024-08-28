Рахмонов: «Я не против подраться с Махачевым»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) отметил, что он примет бой с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1), если тот захочет подняться в полусредний вес.

«Готов ли я защитить титул в бою против Ислама? Я не знаю, планирует ли Ислам перейти в полусредний вес. Ему предстоит защита титула в своем весе. Если он захочет подняться, я не против», — сказал Рахмонов Submission Radio.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.