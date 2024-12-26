Менеджер Копылова отреагировал на обвинения Кертиса в шпионаже перед боем

Руководитель бойцовского клуба «Рать» и менеджер российского бойца UFC Романа Копылова Александр Скаредин прокомментировал обвинения соперника Криса Кертиса в шпионаже.

«Насколько я понял, ребят выгнали из зала, потому что у них было общее фото с Ромой, а больше здесь и нечего комментировать. Я бы сказал, что Крис Кертис — сильный и хороший ударник, но это тот боец, против которого такие средства промышленного шпионажа не нужны. Всt, что нам нужно знать о нем, мы видим в его боях», — приводит слова Скаредин Vprognoze.ru.

Ранее американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в среднем весе (до 84 кг), Крис Кертис обвинил россиянина Романа Копылова в шпионаже в ходе тренировочного лагеря перед поединком.

Бойцы встретятся 11 января в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 249. На счету 37-летнего Кертиса 31 победа и 11 поражений в ММА, а у 32-летнего Копылова 13 побед и три поражения.