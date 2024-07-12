Кортез состригла прядь волос, чтобы уложиться в весовой лимит перед боем в Денвере

Боец ММА Трэйси Кортез пошла на крайние меры, чтобы уложиться в весовой лимит перед боем с Роуз Намаюнас.

30-летняя американка не смогла сделать вес с первой попытки — весы показали 57,37 кг. Ей предоставили дополнительное время, после чего она приняла решение состричь прядь волос. При повторном взвешивании вес Кортез составил 57,15 кг.

Бой между Кортез и Намаюнас пройдет в ночь на 14 июля в Денвере и возглавит турнир UFC on ESPN 59.

Кортез за карьеру в ММА одержала 11 побед и потерпела одно поражение. На счету 32-летней Намаюнас 15 побед при 6 поражениях.