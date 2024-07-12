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Сегодня, 17:13

Гончаров считает, что Волков — фаворит в поединке с Ганом

Виктория Кравченко
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров поделился мнением о шансах Александра Волкова на победу в поединке с французом Сирилом Ганом.

— Волков серьезно прибавил. Это касается как ударной техники, так и его ментальности. В последних боях Александр выглядел очень уверенно. Но если учитывать уровень Гана, а он очень хорош, то я думаю, что шансы 50 на 50. Нужно понимать, что Сирил Ган — очень неудобный соперник. Будь на его месте любой другой боец, я бы сказал, что Александр — фаворит.

— Ваш прогноз?

— Думаю, оба бойца будут осторожничать и поединок пройдет всю дистанцию. Конечно, в смешанных единоборствах может случиться всякое, особенно в тяжелом весе, но нокаута, скорее всего, не будет. В любом случае это будет любопытный бой, — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Тяжеловесы могут провести бой в турнире UFC 308, который пройдет 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Евгений Гончаров
Сирил Ган
ММА
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