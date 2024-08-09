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Сегодня, 12:20

Кормье против введения временного титула в легком весе: «Махачев провел два боя за 7 месяцев!»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23–3) считает, что не стоит вводить временный титул в легком весе потому, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1) травмировался.

«Иногда спортсмены получают травмы. Ислам Махачев был очень активен. В октябре он провел бой в Абу-Даби против Александра Волкановски, а в июне — в Ньюарке. Если бы он подрался в октябре, то это были бы три боя за календарный год. Нет никакой необходимости во временном титуле!

Когда мы начали говорить о существовании временных титулов? С кем вообще Царукян может драться за временный титул? Временный титул не нужен, если чемпион уже провел два боя за семь месяцев и не планирует долго простаивать», — сказал Кормье на шоу Good Guy/Bad Guy.

Махачев победил Дастина Порье (30–9) сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

 

Даниэль Кормье
Ислам Махачев
UFC
ММА
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