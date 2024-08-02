Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:27

Алексеева: «Надеюсь, Шара Буллет познакомит Олексийчука со своими вертушками»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала поединок Шарабутдина Магомедова и Михала Олексийчука на UFC on ABC 7.

«Я думаю, если Шара решил так скоро вернуться в октагон, значит, он в себе уверен и соперник ему удобен. Он правильно делает, что ожидает от ударника и борьбы, так как лучше порой переоценить соперника, чем его недооценить. С Шарой многие будут бороться, и он это понимает. Я думаю, что у Шары Буллета все шансы победить, он довольно неплохо защищается от борьбы. И хотя его порой все-таки могут перевести, он всегда встает и бьет оппонента. Я видела, какие эффектные вертушки крутил Шара на открытой тренировке. Надеюсь, что он познакомит Олексийчука с ними и выиграет этот бой», — приводит слова Алексеевой MMA.Metaratings.ru.

Бой Магомедова и Олексийчука состоится 3 августа в Абу-Даби.

30-летний Шара Буллет имеет в активе 13 побед и ни одного поражения. На счету 29-летнего Михала Олексийчука 19 побед, 8 поражений и 1 бой, который был признан несостоявшимся.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ирина Алексеева
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чикунова на Кубке России превзошла результат олимпийской чемпионки в брассе
Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мендес: «Хабиб был слишком зол в бою с Макгрегором»

Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов: результаты боев и статистика бойцов UFC
Новости
RSS RSS
Все новости