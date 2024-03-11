Корешков заявил, что Петр Ян провел самый тяжелый бой против Сонг Яндонга

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о победе Петра Яна над Сонг Ядонгом на турнире UFC 299. Он считает, что россиянин одержал одну из самых тяжелых побед в карьере.

«Хороший и конкурентный бой. Ядонг оказался достаточно крепким и твердолобым бойцом. Он постоянно шел вперед, давил, создавал неудобства, пытался бороться, обманывать, показать — ударить. Первый раунд он забрал вчистую и забирал второй до половины с минимальным преимуществом. Петру удалось переломить ход боя, он начал попадать снизу и наносить разные удары, а в концовке закрепил свое преимущество тейкдауном, контролем и легким добиванием. В третьем раунде у обоих были удачные эпизоды, но в концовке Петя сделал перевод и даже вышел на удушающий прием. Я бы сказал, что из победных боев Яна этот получился одним из самых тяжелых. Не помню, с кем приходилось так напрячься, — цитирует Корешкова «РБ Спорт».