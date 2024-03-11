Представитель Порье опроверг договоренности о проведении поединка против Махачева

Представитель третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье рассказал, что бой против чемпиона Ислама Махачева не согласован.

«Бой не согласован. Дастин хотел бы провести поединок за титул, но пока этой реальности нет», — приводит слова представителя Порье ТАСС.

Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.