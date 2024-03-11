Представитель Порье опроверг договоренности о проведении поединка против Махачева
Представитель третьего номера рейтинга UFC в легком весе Дастина Порье рассказал, что бой против чемпиона Ислама Махачева не согласован.
«Бой не согласован. Дастин хотел бы провести поединок за титул, но пока этой реальности нет», — приводит слова представителя Порье ТАСС.
Порье нокаутировал Сен-Дени во втором раунде. Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.
Источник: https://tass.ru/sport/20198865
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