Корешков считает, что бой с Ганом вернет Павловича в гонку за титул UFC

Российский полусредневес Андрей Корешков оценил выступление россиянина Сергея Павловича в поединке против англичанина Тома Аспиналла.

«Сергей просто пропустил удар. Это же тяжи. Два парня, которые весят за 115 килограммов каждый. Не надо обладать супермощью, суперскоростью или супертехникой в тяжелом весе, чтобы нокаутировать соперника. Достаточно просто попасть. Что Аспиналл и сделал. Он разбавил этажи лоу-киками. Джебом пробил в корпус, заставив Серегу немножко опустить руки. И зацепил правым сбоку. Оставалось дело техники. Надо отметить, что Аспиналл — техничный парень: ногами бьет неплохо, руками тоже, может побороться. После поражения для Павловича интересен был бы бой с Сирилом Ганом, чтобы вернуться на прежнюю позицию и снова получить поединок за титул. Мне этот бой было бы интересно увидеть. Еще с Жаилтоном Алмейдой можно посмотреть. С Александром Волковым его бой смотреть не хочу, а Сергей Спивак — не уровень. Стипе Миочич завершит карьеру после боя с Джоном Джонсом, если он состоится», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе на турнире UFC 295 в Нью-Йорке. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда. Для 31-летнего Павловича поражение стало 2-м карьере. Он шел на серии из 6 досрочных побед в UFC. У Аспиналла в UFC — 7 побед и 1 поражение.