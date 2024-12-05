Шаблий: «На Западе будет не так интересно смотреть за дерби Махачев Царукян»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий прокомментировал предстоящий на турнире UFC 311 титульный поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Не знаю, можно ли назвать это противостояние боем года, но в целом заявка не плохая. Что касается конкуренции и технического противостояния, это будет очень высококлассный бой. Что касается шума, он будет интересен только на пространстве СНГ и Ближнем Востоке, а на Западе будет ни так интересно следить за российским дерби. Шансы оценил бы как 50 на 50. Арман прибавил за это время, но и Ислам на месте не стоил. Оба сейчас подходят к пику своей карьеры», — сказал Шаблий Vprognoze.ru.

На турнире UFC 311 в Инглвуде состоится главный бой вечера: Ислам Махачев, чемпион в легком весе, будет защищать свой титул в поединке с соотечественником Арманом Царукяном. Их первая встреча прошла в апреле 2019 года в Санкт-Петербурге и завершилась победой Махачева единогласным решением судей.