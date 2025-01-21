Копылов заявил, что после боя у Кертиса были разногласия с командой

Российский средневес Роман Копылов прокомментировал извинения своего бывшего соперника Криса Кертиса за обвинения в шпионаже в своем лагере.

«В моем случае это не имеет место быть. Я не комментировал эту ситуацию, потому что сам удивлен. Может, у Кертиса подготовка была напряженная. Или что-то еще. Он со мной поздоровался, когда я проходил мимо раздевалки: «Извини, необоснованные были обвинения». Я сказал, что ничего страшного. Для меня самого такое неприемлемо. Мы с Кертисом можем и потренироваться вместе. Все мы трудимся и стараемся. Мы пожали руки, и он еще в социальной сети взял свои слова назад. На этом все закончилось.

После боя мы разговаривали только в октагоне. Он эмоциональный был. Я подумал, что по отношению ко мне, но вроде у него с командой разногласия были. Наш переводчик Сергей Нагорный успокоил меня: «Нас это не касается». Тренер Кертиса подходил и поздравил», — сказал Копылов MMA.Metaratings.ru.

12 января на турнире UFC Fight Night 249 российский боец Роман Копылов победил американца Криса Кертиса, отправив его в нокаут на последних секундах боя. Эта победа стала для Копылова 14-й в карьере, при этом он потерпел три поражения.