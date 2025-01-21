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Сегодня, 11:55

Ян обошел Нурмагомедова в рейтинге легчайшего веса UFC

Алина Савинова
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Российский боец ММА Петр Ян поднялся на второе место в обновленном рейтинге легчайшего веса UFC.

31-летний спортсмен обошел своего соотечественника Умара Нурмагомедова, который опустился на третью строчку после поражения в титульном поединке против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

Двалишвили вышел на пятое место рейтинга вне зависимости от весовых категорий. Лучшим бойцом по-прежнему остается Ислам Махачев. 19 января россиянин защитил чемпионский титул в легком весе, победив удушающим приемом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано на UFC 311. Для Махачева это была пятая титульная победа и четвертая защита пояса. Он превзошел своего соотечественника и тренера Хабиба Нурмагомедова, который выиграл четыре раза на чемпионском уровне.

UFC 311
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Петр Ян
Умар Нурмагомедов
ММА
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