Копылов заявил, что будет бить Эрнандеса и не даст ему использовать свои сильные стороны

Российский бой UFC в средней весовой категории, представляющий команду «Рать», Роман Копылов рассказал, как будет проходить его бой с Энтони Эрнандесом.

«Будем бить и бороться, не давать ему использовать свои сильные стороны, защищаться от борьбы и навязывать свою ударную технику. Может, и сам буду проходить, посмотрим, что будет 18 февраля», — приводит слова Копылова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Романа Копылова и американца Энтони Эрнандеса состоится на турнире UFC 298 в Анахайме (США) и откроет основной кард. Оба бойца идут на серии из четырех побед. Эрнандес в последнем поединке в мае 2023 года победил техническим нокаутом в третьем раунде соотечественника Эдмена Шахбазяна.