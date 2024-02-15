Роман Копылов: «Топурия заряжен, Волкановски будет нелегко»

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) высказался о поединке между Александром Волкановски (26-3) и Илией Топурией (14-0), а также дал прогноз на бой Роберта Уиттакера (24-7) и Пауло Косты (14-2).

«Увидев Илию здесь в гостинице, я заметил, как он заряжен. Я думаю, что сложный бой будет, и чемпиону придется нелегко, — сказал Копылов на пресс-конференции. — Как пройдет бой между Уиттакером и Костой? Думаю, Уиттакер победит. Мне почему-то так кажется», — сказал Копылов.

Волкановски, Топурия, Уиттакер и Коста выступят 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.