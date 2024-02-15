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15 февраля, 13:48

Двалишвили: «С Сехудо нас ждет большой бой за наследие»

Алина Савинова
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Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили поделился мнением о своем предстоящем сопернике, экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

«Не могу сказать, что он стал сильнее или также силен, но я ожидаю увидеть лучшую версию Сехудо. Это большой бой за наследие. У него так много боев и титулов. Он вернулся, потому что по-прежнему в хорошей форме и хочет снова стать чемпионом. Также он, конечно, очень профессиональный боец и ко всему относится серьезно: к тренировкам, к подготовке, неважно, это бой со мной или просто какой-то очередной бой», — цитирует Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме. Победитель боя должен стать следующим претендентом на чемпионский титул в легчайшем весе.

Источник: Metaratings.ru
Генри Сехудо
Мераб Двалишвили
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