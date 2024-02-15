Двалишвили: «У Топурии есть нокаутирующая мощь, и он морально хорошо подготовлен к бою против Волкановски»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему верит в победу своего соотечественника Илии Топурии над австралийцем Александром Волкановски.

«Считаю, что Илия — хороший борец. Он может проводить чистые тейкдауны и хорошо защищается от них. Бокс Илии на очень высоком уровне — он может бить комбинациями и ронять людей как ударом по печени и корпусу, так и по голове. У него есть нокаутирующая мощь и хорошее джиу-джитсу. Также у него все в порядке с выносливостью. Морально он также очень хорошо подготовлен и уверен в себе. Он не просто говорит, что может его победить, а верит в это, что очень важно. Волкановски сейчас после поражения и, возможно, задает себе вопрос: «У него тяжелый удар и вдруг меня снова вырубят?» Эти маленькие вещи будут беспокоить Алекса», — цитирует Двалишвили MMA.Metaratings.ru.

Топурия и Волкановски проведут поединок 18 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме. 27-летний Топурия провел 14 боев в ММА, во всех из которых одержал победы. На счету 35-летнего австралийца 26 побед и 3 поражения.