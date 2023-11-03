Копылов: «Подраться за титул UFC — моя мечта, я бы прославил Россию»

Российский боец UFC Роман Копылов ответил на вопрос о своих целях в организации.

«Сначала обычно все хотят оказаться в лучшей лиге мира, потом закрепиться в топе весовой категории, а затем выстроить дорогу к поясу. Подраться за титул — моя мечта. В таком случае я бы прославил Россию, порадовал своих земляков и тренеров. Поэтому банально хочется добраться до вершины», — цитирует Копылова RT.

Боец подписал контракт с UFC в феврале 2019 года. Всего на счету 31-летнего россиянина 12 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.