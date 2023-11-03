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Копылов: «История с Макгрегором стала исключением из правил, обычно Хабиб ведет себя сдержанно»

Алина Савинова
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Российский боец UFC Роман Копылов высказался о поведении соотечественника Хабиба Нурмагомедова после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

«Та история с Конором Макгрегором, пожалуй, стала исключением из правил. Хабиб единственный раз допустил такое поведение со своей стороны и выбежал из клетки после боя. Кажется, соотечественник немного переборщил, но не нам судить — мы не знаем всех обстоятельств. Возможно, эмоции хлынули через край — сколько всего обидного было сказано. Во всех остальных ситуациях он вел себя сдержанно и порядочно», — цитирует Копылова RT.

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в ночь с 6 на 7 октября в рамках турнира UFC 229. Россиянин одержал победу в этом поединке. Сразу после завершения боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение и напал на членов команды соперника, в результате чего началась массовая драка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1226193-kopylov-habib-poedinki-povedenie
Конор Макгрегор
Роман Копылов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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