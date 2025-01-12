Копылов получил бонус за «Бой вечера» на турнире UFC в Лас-Вегасе

Российский боец Роман Копылов получил бонус в размере 50 тысяч долларов за лучший бой вечера на UFC Fight Night 249, сообщает MMA Junkie.

Россиянин разделит денежное вознаграждение со своим соперником Крисом Кертисом.

На турнире в Лас-Вегасе Копылов нокаутировал американца на последней секунде третьего раунда.

На счету 32-летнего Копылова за карьеру 14 побед и 3 поражения. В активе 37-летнего Кертиса 31 победа, 12 поражений и еще один бой был признан несостоявшимся.