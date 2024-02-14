Дана Уайт объяснил, почему возвращение Конора откладывается

Глава UFC Дана Уайт заявил, что возвращение экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) откладывается из-за тяжести травмы, полученной в бою с Дастином Порье (29-8).

«Когда Конор вернется? В первую очередь Конор возвращается после одной из самых неприятных травм, – сказал Уайт в интервью Кевину Иоле. – Вспомните Андерсона Сильву или Криса Вайдмана. Как скоро они вернулись после перелома кости? Во-вторых, Конору не нужны деньги. Хабибу не нужны деньги, он завершил карьеру.

Эти вопросы к Конору, не ко мне. Я лишь знаю, что он тренируется, но на каком он уровне, не знаю. Я должен убедиться, что у него начался полноценный тренировочный лагерь и он готов к бою. У Конора скоро выходит новый фильм, у него есть бизнес, у него есть деньги. У таких парней совершенно другой ритм жизни».

Ранее Макгрегор критиковал UFC за то, что ему не дают ему выступать. В начале года ирландец заявил, что бой с Майклом Чендлером (23-8) состоится 29 июня в среднем весе.